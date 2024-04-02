В Европе опасаются избыточной энергетической зависимости от США

Европейские страны опасаются излишней энергетической зависимости от Вашингтона из-за возможного сокращения поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и роста цен на данный вид топлива. Об этом говорится в материале, опубликованном в европейском издании газеты Politico.

По ее данным, после того, как президент США Джо Байден по экологическим соображениям решил приостановить заключение новых контрактов на поставки СПГ за рубеж, европейцы все больше беспокоятся о сокращении поставок и росте цен на них, задаваясь вопросом, не слишком ли континент стал зависим от Вашингтона. Это обусловлено тем, что после отказа от недорогой российской энергии страны ЕС потратили миллиарды на инфраструктуру СПГ и подписали десятки новых контрактов на поставки данного вида топлива из США.

Politico отмечает, что с начала СВО на Украине европейские компании расширили необходимую для СПГ портовую инфраструктуру и построили регазификационные заводы, рассчитывая на долгосрочный импорт из США.

"С 2022 года у нас появилось восемь новых или расширенных терминалов СПГ, - заявила изданию эксперт по газовой политике из некоммерческой организации Climate Action Network Europe Эстер Боллендорфф. - Это избыточные мощности, и, скорее всего, они окажутся невостребованными активами, поскольку коэффициент использования существующих мощностей сегодня составляет менее 60%".

26 января Байден заявил, что власти США приостановят процедуры одобрения новых контрактов на поставки СПГ за рубеж. Он пояснил, что пауза "обусловлена сущностью климатического кризиса", которая, по его оценкам, относится к числу экзистенциальных угроз нашего времени.

Поставки СПГ из РФ в Европу с 2021 по 2023 год выросли на 11% несмотря на снижение спроса на газ на континенте на 20% за тот же период, говорится в докладе, опубликованном в конце февраля на сайте американского Института экономики энергетики и финансового анализа.