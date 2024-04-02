Силуанов оценил допдоходы бюджета от усиления контроля табачного рынка

Российский бюджет может дополнительно пополниться примерно на 150 млрд рублей в случае усиления государственного контроля над рынком табака, объем нелегальной продукции на котором составляет более 13%.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии Росалкогольтабакконтроля.

"Мы видим, что за последние годы наблюдалась тенденция к росту нелегального оборота табачной продукции. В 2021 году она составляла более 11%, а в 2023 году - более 13%. Есть над чем работать. Соответственно, объем недополученных ресурсов в бюджет составил значительную величину. Мы с вами оценивали, что объем мобилизованных средств от мер по контролю за табачным рынком может составлять порядка 150 млрд рублей. Это существенный объем ресурсов, которые нам сейчас необходимы", - сказал он.

Министр финансов также отметил, что объемы табачного рынка на данный момент превышают объемы алкогольного рынка, а значит и объемы бюджетных поступлений от табачного рынка также превышают поступления от рынка алкоголя.