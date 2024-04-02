Растущий государственный долг может поставить под угрозу американское доминирование и лишить США статуса сверхдержавы. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в журнале The American Spectator. ТАСС

Доминированию Штатов придет конец, если страна не начнет жить по средствам, предупреждает издание. Для этого США нужен «убедительный лидер», который изменит текущую экономическую траекторию. Последний прогноз Бюджетного управления Конгресса предполагает, что к концу 2034 года госдолг США вырастет до рекордных 116% ВВП, а к 2054-му — до 174% ВВП. Газета.Ru

Отмечается, что в начале января госдолг Соединенных Штатов Америки преодолел отметку в 34 триллиона долларов. Lenta.ru