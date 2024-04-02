В Индии пожаловались на ущерб от антироссийских санкций

Санкции стран Евросоюза и G7 на импорт российских алмазов, которые вступили в силу с марта, ударили по алмазной промышленности Индии, заявил министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар. Газета.Ru

«Правительство Индии считает приоритетным решение проблемы, вызванной запретом ЕС и странами «Большой семерки» на импорт необработанных алмазов из России, что наносит ущерб индийской отрасли огранки алмазов», - цитирует газета The Economic Times выступление главы МИД в городе Сурат (штат Гуджарат), крупнейшем в Индии центре огранки алмазов. ТАСС

В декабре 2023 года страны Группы семи (G7) объявили о введении ограничений на импорт добытых или обработанных в России алмазов с 1 января 2024 года. Lenta.ru