Байдена и Трампа уличили в неготовности к экономике XXI века

Производство в США становится более высокотехнологичным и требует меньшего числа рабочих, а политики, которые считают, что производственный процесс заключается в «сгибании металла», оторваны от реальности, полагает экс-глава Всемирного банка Роберт Зеллик. Свои тезисы о неготовности основных кандидатов в президенты страны к экономике XXI века он изложил в колонке для The Wall Street Journal.

По мнению эксперта, взгляды Джо Байдена и Дональда Трампа, обещающих «вернуть США в фантастическое прошлое середины XX века», восстановив производство, архаичны, и политики не представляют, как построить динамичное и безопасное будущее.

В то же время, отмечает Зеллик, иностранцы, инвестировавшие в американское производство 2,1 триллиона долларов, понимают местную промышленность лучше, чем демократ и республиканец.

«Экономика XXI века, включая современное производство, будет зависеть от инноваций в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и технологий общего назначения», — резюмировал он.

Ранее Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что состояние американской экономики вызывает зависть у всего мира, хотя, придя к власти, он унаследовал ситуацию, находившуюся на грани. Трамп, в свою очередь, посетовал, что инфляция при действующем президенте США «убивает Америку».