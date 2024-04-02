Володин: Россия остается пятой экономикой мира и крупнейшей в Европе

Россия, несмотря на беспрецедентное давление, занимает пятое место в рейтинге стран мира за 2023 года по показателю ВВП по паритету покупательной способности и остается крупнейшей экономикой в Европе.

При этом страны, ведущие санкционную войну против РФ, ощущают на себе ее последствия, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Опубликован новый рейтинг стран за 2023 год (по показателю ВВП по ППС). Россия, несмотря на беспрецедентное давление, сегодня пятая экономика мира и крупнейшая в Европе", - отметил Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что политическая система и экономическая модель, созданные президентом России Владимиром Путиным, "в очередной раз доказали свою эффективность".

"А вот государства, развязавшие против нашей страны незаконную санкционную войну, в полной мере продолжают ощущать на себе ее негативные последствия. США, утратив лидерство, не могут его вернуть. Отставание от Китая растет. Германия опустилась на 7-ю позицию, Франция - на 11-ю, Британия - на 12-ю, Италия - на 13-ю, Испания - на 16-ю, Канада - на 18-ю", - сообщил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что страны, которые отказались вводить санкции против России и сделали выбор в пользу взаимовыгодного сотрудничества, опередили "сателлитов Вашингтона". К таким странам, в частности, относятся Египет, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия и Турция. Володин отметил, что такая тенденция сохраняется второй год подряд.

"Вызовы сделали нас сильнее. Но многое еще предстоит. Нам необходимо войти в четверку ведущих экономических держав", - отметил он.

Политик напомнил, что такую задачу правительству до 2030 года поставил президент России.