Россия сократит поставки дизельного топлива за рубеж

Экспорт дизельного топлива из трех крупнейших российских портов на Черном и Балтийском морях в апреле сократится до 2,29 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на статистические данные аналитиков Kpler пишет Bloomberg.

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Это соответствует отгрузкам около 569 тысяч баррелей дизеля в сутки, что на 21 процент меньше, чем поставлялось за рубеж из тех же портов месяцем ранее. В марте экспорт составил около 724 тысяч баррелей дизеля в сутки.

Агентство отмечает, что в расчеты апрельских поставок российского дизеля на глобальные рынки включены только потоки, доставляемые по трубопроводу в три ключевых порта. Часть дизельного топлива экспортируется из РФ по железной дороге, а также не через систему трубопроводов «Транснефти», поэтому фактические данные могут отличаться.

В России резко сократилось производство бензина

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что на данный момент власти не планируют повторно запрещать экспорт дизельного топлива, поскольку ситуация на российском рынке стабильная как с ценами, так и с предложением. Он объяснил, что дизеля в России производится вдвое больше, чем необходимо для внутреннего рынка, а если ввести ограничения, «его будет некуда девать».