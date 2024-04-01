Вложения России в экономику Белоруссии резко выросли

Правительства Белоруссии и России достигли наивысшего уровня взаимодействия в экономической сфере. Об этом заявила начальник главного управления координации и развития статистических систем Белстата Алла Биленко. Газета.Ru

Для сравнения, в 2022 году объем российских инвестиций в белорусскую экономику оценивался в 3,9 миллиарда долларов. Таким образом, за 12 месяцев показатель вырос на 1,2 миллиарда, уточнила Биленко. Lenta.ru

Она добавила, что в прошлом году количество организаций в Белоруссии с инвестициями из России составило 2 312, что на 52 организации больше, чем годом ранее. Представитель Белстата отметила, что в условиях "беспрецедентного внешнего давления Беларусь и Россия неизменно оказывают друг другу взаимную поддержку", о чем свидетельствуют статистические данные. ТАСС