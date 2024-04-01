Стоимость российского газа для Молдавии снизится в апреле с $339 до $327 за 1 тыс. куб. м, сообщил председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"В апреле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности составит $327,27 за 1 тыс. куб. м", - написал Чебан в Telegram-канале.

Он уточнил, что весь объем газа от российского поставщика направят компании "Тираспольтрансгаз" в непризнанном Приднестровье.

В 2022 году "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков.

Российский газ в Приднестровье используется для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, основным покупателем которой является Молдавия. Ранее молдавская компания "Энергоком" продлила до конца 2024 года контракт с энергетиками Приднестровья.