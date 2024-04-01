Стало известно о рекордном снижении зависимости России от экспорта

Зависимость российский экономики от экспорта различных товаров и услуг стала минимальной за последние 30 лет, снизившись до уровня 1990-х годов, передает РБК. Отмечается, что потребность ВВП РФ в иностранной продукции сократилась до отметки в 23,3%. News.ru

«Если ориентироваться на статистику Росстата, как она представлена (в 1995—2010 годах по старой методике, с 2011 года — по новой), то доля экспорта стала минимальной за все время ее существования с 1995 года», — говорится в материале. RT на русском

Согласно данным ЦБ РФ, в 2023 году экспорт товаров и услуг России составил $465,4 млрд ― на 27% меньше показателя предыдущего года. При этом на поставки товаров пришлось $424 млрд. «Действительно, экспорт в отношении к ВВП стал рекордно низким в современной истории, об этом свидетельствуют данные Росстата», ― подтверждает научный сотрудник ИЭП им. Гайдара Дмитрий Кузнецов. Газета.Ru