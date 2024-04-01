Украина получила $118 млн от Японии

Киев получил от Токио $118 млн по двум программам Всемирного банка.

Об этом сообщатся на сайте Министерства финансов Украины.

"В госбюджет Украины поступило $118 млн на безвозвратной основе от правительства Японии в рамках проектов Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (Heal Ukraine) и "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (Hope)", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил от Токио $984 млн по программе Всемирного банка.

На 2024 год на Украине запланирован рекордный дефицит бюджета в размере $43,9 млрд. Большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников.

Между тем в Конгрессе США решение вопроса о помощи Украине затягивается уже более четырех месяцев. Страны ЕС на саммите в декабре 2023 года также не смогли принять программу финансовой помощи Киеву в размере €50 млрд на четыре года, утвердив ее лишь на экстренном саммите 1 февраля.