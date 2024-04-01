Молдавия осуществит импорт газа из США в тестовом режиме через порт города Александруполис. Как сообщает пресс-служба госкомпании "Энергоком", в республику будет поставлено около 28 тыс. МВт·ч, что эквивалентно 2,6 млн куб. м газа.

Ранее сообщалось, что стоимость этой партии составляет 45 евро/МВт·ч или около €477 за 1 тыс. куб м. Поставки осуществляются через греческого газового оператора DEPA. Молдавскую границу газ будет пересекать в точке Яссы - Унгены.

В 2022 году "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков.

Российский газ в Приднестровье используется для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, основным покупателем которой является Молдавия. Ранее молдавская компания "Энергоком" продлила до конца 2024 года контракт с энергетиками Приднестровья.