Эксперты предположили, что будет с долларом на фоне падения спроса у россиян

Данные Банка России свидетельствуют о том, что за последние два года россияне трехкратно уменьшили объемы депозитов в долларах. «Парламентская газета» собрала мнения специалистов по поводу будущего валюты.

По словам российского политолога, экономиста Михаила Хазина, мировая долларовая система разрушится и перейдет в ситуацию валютных зон, в каждой из которых будет своя валюта. Вместе с тем, как уточнил он, доллар как валюта США останется, и зона доллара тоже сохранится, хотя и станет меньше.

По мнению зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, угрозы для американской валюты в обозримом будущем нет. Вместе с тем он прогнозирует снижение значения данной валюты.

Он обратил внимание на то, что доля американских денег вполне отчетливо уменьшается в общемировой торговле.

«Влияние БРИКС на процесс дедолларизации переоценивать тоже не следует, потому что создать единую валюту организации, которая могла бы конкурировать с долларом, скорее всего, по разным обстоятельствам не получится, поделился своими сомнениями депутат», - пишет издание со ссылкой на депутата.

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков указал на наличие оснований для пессимизма в прогнозах будущего американской валюты. Он напомнил о том, что госдолг в США близок к 35 триллионам долларов. Кроме того, Аксаков указал не наличие обязательств пенсионных фондов США, «которые измеряются триллионами долларов». По словам депутата, пузырь на рынке может лопнуть, если поступит внятный сигнал, что доверие к доллару подорвано и надо из него уходить.

Ранее в Минфине рассказали, что в российском Фонде национального благосостояния (ФНБ) больше нет евро, теперь фонд состоит только из рублей, золота и юаней.