Поставки вина из Европы в Россию рухнули

С начала августа 2023-го по конец января 2024-го суммарные поставки тихих и игристых вин из стран Евросоюза (ЕС) в Россию упали на 37,2 процента в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий ЕС.

За этот период европейские страны поставили на российский рынок в общей сложности 1,19 миллиона гектолитров вина. Данный показатель стал минимальным за последние пять лет.

В России резко выросло производство вина

Крупнейшим поставщиком этой продукции оказалась Латвия. Страна экспортировала суммарно 368,3 тысячи гектолитров вина, сократив объемы на 44,3 процента. На втором месте расположилась Литва (299,1 тысячи гектолитров), тройку лидеров замкнула Италия (295,5 тысячи).

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики сообщило, что по итогам января-февраля 2024 года поставки вина из Грузии в Россию выросли в 1,5 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го. За первые два месяца суммарные объемы импорта достигли уровня около 13,2 тысячи тонн.