В РФ начнут блокировать продажи просроченных товаров

В Российской Федерации с 1 апреля вводится ражим блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин в ноябре прошлого года.

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Разрешительный ражим поэтапно внедряется в 13 группах товаров, подлежащих маркировке - табак, пиво, молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия.

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22 марта сообщалось, что Министерство промышленности и торговли, министерство финансов и Росстандарт утвердили законопроект, который требует от производителей направлять на экспертизу стандарты и технические условия (ТУ), по которым производятся их товары. Двумя днями ранее стало известно, что в России из-за растущего уровня контрафакта и фальсификата проведут эксперимент по маркировке строительных материалов. До этого отмечалось, что маркировка парфюмерии за четыре года принесла в бюджет России 5,5 млрд рублей.