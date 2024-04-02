Доля доллара в мировых резервах упала до минимума с 1995 года

По данным Международного валютного фонда, в 2023 году доля доллара в мировых резервах впервые за 28 лет опустилась ниже 58,41%.

По словам экспертов, мировые Центробанки начинают считать актив всё менее надёжным. Опасения регуляторов связаны растущим дефицитом бюджета США, для покрытия которого Вашингтону постоянно приходится занимать всё больше денег. Сейчас госдолг Штатов приближается к $34,6 трлн, а на его обслуживание в текущем году власти страны впервые могут потратить больше денег, чем на оборону. Позиции доллара на глобальной арене подорвало и стремление Белого дома использовать нацвалюту в качестве рычага политического давления. Как ранее отмечал Владимир Путин, подобные попытки оказывать влияние на оппонентов стали стратегической ошибкой США.

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В 2023 году доля доллара США в мировых валютных резервах сократилась с 58,52% до менее чем 58,41%. Достигнутый показатель стал минимальным за всё время ведения официальной статистики (с 1995 года), свидетельствуют материалы Международного валютного фонда (МВФ).

По данным организации, государства также стали чуть реже хранить деньги в валютах еврозоны, Великобритании и Китая. С января по декабрь доля евро в глобальных запасах снизилась с 20,4 до 19,98%, фунта стерлингов — с 4,92 до 4,84%, а юаня — с 2,61 до 2,29%. При этом общая доля всех остальных валют выросла с 13,56 до 14,49%.

«Многие стали активнее переводить деньги в валюты развивающихся стран. Такая тенденция связана с увеличением торговых связей этих государств и желанием мировых Центробанков диверсифицировать свои валютные запасы. Привлекательность доллара тем временем продолжает постепенно падать, поскольку регуляторы начинают считать его всё менее надёжным активом», — объяснил RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Примечательно, что ещё в 2000 году на долю американской валюты приходилось более 72% мировых резервов, но уже в 2002-м значение опустилось ниже 70%, а в 2020-м — ниже 60%. Хотя уровень международного доверия к доллару остаётся относительно высоким, многих инвесторов всё больше настораживает ситуация вокруг бюджета и государственного долга Соединённых Штатов. Об этом RT рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Отметим, что уже на протяжении 22 лет подряд США стабильно тратят больше, чем зарабатывают, а в 2023-м расходы американской казны превысили сумму доходов почти на $1,7 трлн (это примерно 6,2% ВВП страны). Такие данные приводит Федеральный резервный банк Сент-Луиса.

Для покрытия бюджетного дефицита Вашингтону с каждым годом приходится занимать всё больше денег. Так, с 2002 года госдолг США увеличился в 5,5 раза и на сегодняшний день приблизился к рекордным $34,6 трлн. Причём в конце 2023-го объём задолженности был эквивалентен почти 122% ВВП, то есть примерно на четверть превышал размер экономики страны.

Более того, по мере увеличения американского госдолга стремительно растёт и стоимость его обслуживания. Например, если в 2020 году Вашингтон потратил на выплату процентов по своим обязательствам порядка $345 млрд, то в 2023-м эта сумма составила уже $659 млрд, а в 2024-м может достигнуть $870 млрд.

Таким образом, в текущем году США впервые потратят на обслуживание своей задолженности больше денег, чем на оборону ($822 млрд). Причём в ближайшие десять лет эта тенденция не изменится, прогнозируют специалисты бюджетного управления конгресса страны.

«В последнее время к беспокойству по поводу огромной задолженности добавились ещё и опасения того, что рейтинговые агентства, которые уже начали постепенно снижать кредитный рейтинг США, могут вообще сильно понизить его. Это, в свою очередь, приведёт к обвалу рынка американских облигаций, до сих пор имевших репутацию самых надёжных госбумаг мира», — отметила Наталья Мильчакова.

Помимо этого, глобальное доверие к доллару подрывают и попытки Соединённых Штатов использовать собственную валюту в качестве «инструмента внешнеполитической борьбы». Об этом ранее заявлял президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам российского лидера, даже на фоне рекордно высокого уровня госдолга и неограниченного печатания новых банкнот доллар оставался «главным оружием сохранения могущества США в мире». Однако стремление с помощью своей нацвалюты оказывать давление на оппонентов, включая ограничение расчётов для России, стали грубейшей стратегической ошибкой Вашингтона, считает Путин.

«Они нанесли удар по этому американскому могуществу. Не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка... Даже среди союзников США сокращаются запасы в долларах сейчас. Все смотрят на то, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить... Если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничительные меры, как ограничение расчётов, замораживание авуаров и так далее, это огромная тревога и сигнал для всего мира», — объяснил Путин.

Золотое решение

Напомним, в 2022 году, после начала СВО, российские банки были отключены от международной платформы для передачи финансовых сообщений SWIFT, а также от платёжных систем Visa и Mastercard. Наряду с этим США ввели полный запрет на экспорт, продажу и поставку долларовых банкнот в РФ, а также вместе с союзниками по ЕС и G7 заморозили почти половину российских золотовалютных резервов (на $300 млрд) и сейчас обсуждают возможность конфискации этих денег.

«Заморозка российских резервов повышает в глазах некоторых стран уровень рисков и недоверия к доллару. Ряд государств увеличивают запасы, переводя свои средства в золото, поскольку это самый безопасный актив. Плюс его стоимость сейчас достигла исторических пиков, что стимулировало дополнительный приток вложений в драгметалл», — рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Как подсчитали эксперты Всемирного совета по золоту (WGC), в 2022 году мировые центробанки приобрели рекордные 1082 т драгоценного металла. В 2023-м объём закупок незначительно уменьшился — до 1037 т, но всё равно остался на уровне, почти вдвое большем, чем в среднем за предыдущие десять лет.

В прошлом году самыми активными покупателями золота были Китай (225 т), Польша (130 т), Сингапур (77 т), Ливия (30 т), Чехия (19 т), Индия (16 т) и Ирак (12 т). Согласно проведённому в мае 2023-го исследованию WGC, всё больше государств начинают рассматривать драгметалл в качестве альтернативы доллару для хранения золотовалютных резервов.

«Наш опрос показал, что 24% центральных банков намерены увеличить свои (золотые. — RT) запасы в ближайшие 12 месяцев. При этом отношение ЦБ к будущей роли доллара (в структуре ЗВР. — RT) стало более пессимистичным... Напротив, их взгляды на будущую роль золота оказались оптимистичнее: 62% заявили, что золото будет иметь более значительную долю в общем объёме резервов», — говорилось в докладе.

С учётом текущих тенденций доля доллара в мировых резервах, вероятно, продолжит снижаться, тогда как роль других финансовых инструментов на глобальной арене будет только усиливаться, считает Александр Абармов. Причём, по его мнению, речь может идти не только о золоте, но и о юане или цифровых валютах.