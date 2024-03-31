Китай оказался в долговой ловушке после краха рынка жилья

Надвигающийся в Китае кризис на рынке недвижимости грозит погрузить экономику страны в «балансовую рецессию» — ситуацию, когда домохозяйства и компании вынуждены направлять средства на погашение долгов вместо инвестиций. Это та же самая ловушка, в которую попала Япония после схлопывания ипотечного пузыря в 1990-х годах. Об этом пишет издание Business Insider .

Как рассказывает экономист Ричард Ку, в Китае хорошо понимают серьезность ситуации.

«Они говорят об этом каждый день, понимают, с какой болезнью столкнулись», — отмечает он.

Однако пути выхода из кризиса для Пекина существенно отличаются от тех, что избрала три десятилетия назад Япония.

В отличие от Токио, делавшего ставку на бюджетные стимулы и смягчение денежно-кредитной политики, китайские власти рассчитывают совершить технологический рывок. Они намерены расширить производство высокотехнологичной продукции — от микрочипов до электромобилей — и занять эти ниши на мировом рынке.

«Пекин хочет, чтобы остальной мир покупал эти товары из китайской экосистемы технологий, которая должна доминировать на рынках», — поясняет Ку.

Однако такой сценарий чреват серьезными торговыми конфликтами. В отличие от ситуации начала 2000-х, когда мир был готов интегрировать Китай в глобальные цепочки поставок, сейчас ведущие державы препятствуют наращиванию экспорта из КНР в чувствительных отраслях.

»Бразилия уже начала антидемпинговое расследование в отношении китайского импорта, Турция ужесточила регулирование ввоза электромобилей из КНР, а ЕС сократил закупки машин на фоне расследования в отношении господдержки этого сектора Пекином», — приводит примеры эксперт.

Он предупреждает, что меры по ослаблению юаня для стимулирования экспорта также вызовут резкую реакцию партнеров Китая.

В отличие от Японии, находившей поддержку в идеологии свободной торговли, Пекин сталкивается с растущим недоверием мировых рынков. А без иностранных партнеров технологический прорыв Китая может оказаться невозможным.

«В конечном счете технологии могут и не спасти Китай, если у него не будет надежных торговых союзников для закупки этой продукции», — резюмирует Ричард Ку.

До этого Китай сообщал , что готов открыть рынки для иностранных инвесторов.

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