Аналитик рассказал, как изменятся цены на продукты с 1 апреля

С 1 апреля в магазинах ожидают сезонного изменения цен на продукты. «Вечерняя Москва» узнала, каких категорий товаров это коснется и как сэкономить.

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Серьезных предпосылок к резкому скачку цен на продовольствие эксперты не видят — вероятно, повысится стоимость лишь некоторых продуктов, которые сложно назвать жизненно необходимыми.

— Дороже будет стоить алкоголь — тенденция к росту его цены продолжается с начала года. Традиционно подорожание по большей части коснется европейских вин, — рассказал аналитик Даниил Кашин.

Вырастут цены на бытовую химию. Компоненты и химические соединения по всему миру регулярно дорожают, поэтому порошки, средства для мытья посуды, отбеливатели могут подняться в цене на 4–5 процентов.

— Кроме того, ждем скачка цен на овощи, так как запасы старого урожая заканчиваются, а нового пока нет, — добавил эксперт.

Есть, конечно, и хорошие новости. Скорее всего, подешевеют мясо курицы, яйца, часть кондитерских изделий, в составе которых нет шоколада.

— Возможно, бытовая химия эконом-сегмента чуть упадет в цене — сейчас многие производители к этому стремятся. Понижение цен будет и на хлебобулочные изделия, выпечку, так как ассортимент постоянно расширяется, — рассказал эксперт.

ФАКТ

До 21 апреля в столице открыты зимние ярмарки выходного дня. Они работают в новых павильонах, оснащенных системами отопления и вентиляции. Торговые площадки открыты в пятницу, субботу и воскресенье с 08:00 до 20:00. Для многих это самое удобное время для покупок.