Экономику Германии обнаружили на краю пропасти

Промышленный спад, кризис в энергоёмкой промышленности, вызванный санкциями против России, поставили экономику Германии на «край пропасти», пишет обозреватель Вольфганг Мюнхау в статье для испанской газеты El País.

Эксперт уточнил, что кризис в немецкой экономике нельзя назвать лишь очередным экономическим циклом.

По его данным, падение началось задолго до конфликта на Украине: промышленное производство в Германии упало на 8% с 2015 года, в то время как в остальной части еврозоны оно выросло на 6%. Вместе с тем, заметил он, энергоёмкую промышленность «добил» именно украинский кризис.

По его мнению, основная проблема заключается в том, что власти и бизнес ведут бурные дискуссии о повышении конкурентоспособности действующих компаний. Вместе с тем, пояснил он, им следовало бы развивать новые сектора, задуматься об инновациях.

Немецкий кризис ― это всегда европейский кризис, подчеркнул Мюнхау. Он пояснил, что страны Центральной и Восточной Европы плотно интегрированы в логистику и цепочки поставок ФРГ.

Кроме того, резюмировал аналитик, ЕС в целом зависит от взносов Германии в бюджет сообщества и от государственных облигаций ФРГ в качестве поддержки еврозоны.