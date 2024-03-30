Молдавская оппозиция договорилась о выходе производителей на рынок РФ

Делегация молдавской оппозиционной партии «Возрождение» во время визита в Москву договорилась о доступе производителей из республики на российский рынок. Об этом заявил один из лидеров партии Александр Суходольский, передает РИА Новости.

«Мы договорились об открытости диалога и в ближайшее время проработки списка наших молдавских предприятий на доступ на российский рынок», — сказал Суходольский.

Он добавил, что также обсуждались помощь российских ритейлеров сельхозпроизводителям из Молдавии и вопрос таможенных пошлин.

По его словам, молдавским товарам и производителям необходимо сделать ряд послаблений, чтобы они были конкурентоспособны на рынке. В этом вопросе была найдена «конкретная поддержка».

Суходольский считает, что «в ближайшее время получится сдвинуть все с мертвой точки» и молдавский производитель вернется на российский рынок.

Делегация молдавской партии «Возрождение» находится с визитом в Москве. Политики провели встречи с председателем думского комитета по международным делам Леонидом Слуцким, с главой комиссии Совфеда по информполитике Алексеем Пушковым и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

Также представители партии участвовали в Международном экономическом форуме государств — участников СНГ.