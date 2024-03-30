В США предупредили Киев об ударе с нового фронта

Попытка ЕС предложить Киеву еще один год беспошлинного доступа к европейскому рынку «вызывает гнев групп с огромным политическим влиянием» во многих странах Европы. Они чувствуют угрозу со стороны скрытого торгового конкурента. Это угрожает ослабить поддержку возможного членства Украины в ЕС, пишет Foreign Policy.

Речь идет о многомесячной борьбе за возобновление беспошлинного доступа для ряда украинских сельскохозяйственных товаров. В частности, это яйца, птица, мед, зерно, кукуруза.

Украина, которая не является членом ЕС, «отчаянно хочет получить помощь в торговле» от Брюсселя. По ее оценкам, выручка от беспошлинных экспортных поставок составляет более 1 миллиарда евро в год.

Издание отмечает, что против беспошлинной торговли с Киевом выступают фермеры в восточных «прифронтовых» странах. Они «действительно очень обеспокоены».

Украина требует компенсацию от Польши

Так, фермеры в Польше гневно высказываются против импорта с Украины. Они заблокировали границы в знак протеста, заявляя, что украинская продукция подрывает их средства к существованию. Более того, фермеров поддерживают влиятельные политические силы. В итоге поляки относятся все сдержаннее к поддержке Киева и в других сферах.

«Когда начался конфликт, Варшава всячески помогала Украине, но в последние месяцы она стала гораздо мрачнее относиться к оборонной помощи Киеву, украинским беженцам, украинской пшенице и, конечно же, членству Украины в ЕС», — отмечает издание.

Foreign Policy предполагает, что ситуация может привести к тому, что вступление Украины в ЕС окажется под вопросом.