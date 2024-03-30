ЦБ снизил оценку внешнего долга России

Центробанк по состоянию на 1 января 2024 года снизил оценку внешнего долга РФ до 316,8 млрд долларов (предварительно он оценивался в 326,6 млрд долларов). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные, размещенные на сайте регулятора.

Согласно обновленной оценке ЦБ РФ, в 2023 году долг снизился на 68,2 млрд долларов, или на 17,7% (с 385,1 млрд долларов). Объем внешнего долга РФ на 1 января 2024 года стал минимальным за 17 лет, с 1 января 2007 года, когда он составлял 313,2 млрд долларов.

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