Истекает срок действия беспошлинного ввоза на 1000 евро

Первого апреля истекает срок действия решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о повышении порога беспошлинного ввоза товаров до 1000 евро. По данным газеты «Ведомости» на 29 марта, решений ЕЭК о продлении меры нет, и никаких документов по этому вопросу не готовится. Таким образом автоматически порог снизится к прежним 200 евро.

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По данным издания, предложения о сохранении повыщенного порога не вносила ни одна страна Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Беспошлинный порог в 1000 евро действовал до 2019 года, затем его несколько раз снижали, доведя до 200 евро. С весны 2022 года его вновь подняли до 1000 и несколько раз продлевали это решение. Очередной период истекает 1 апреля 2024 года. Повышая лимит, власти рассчитывали, что мера позволит избежать дефицита зарубежных товаров рынке.

Так, без таможенной пошлины росияне смогут ввозить самостоятельно, а также заказывать из-за рубежа товары для личного пользования на сумму не более 1000 евро (около 100 тысяч рублей). Максимальный вес ввозимого товара - 31 кг, за «перевес» или итоговую стоимость покупок выше установленного лимита платится пошлина в размере 30 процентов от суммы — при самостоятельном ввозе, 15 процентов - при заказе через интернет.

Вопрос чувствительный

Ранее с просьбой сделать беспошлинный потолок в 1000 евро бессрочным в кабмин обратился Союз потребителей РФ. Как рассказывала «Парламентская газета», в ответном письме Минэкономразвития отмечается, что этот вопрос является чувствительным для российской экономики.

Снижение лимита делает для россиян недоступным значительное число востребованных, но не производящихся в России товаров, подчеркнули в Союзе.

В ответном письме МЭР отметило, что вопрос является сложным и чувствительным для российской экономики, поскольку участники рынка и власти занимают различные позиции. тем не менее в министерстве отметили, что решение по бессрочному беспошлинному порогу в 1000 евро будет приниматься в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Между тем, с просьбой сохранить планку в 1000 евро в кабмин обратился и глава IT-Комитета Госдумы Александр Хинштейн. Он подсчитал, что в результате треть недорогих товаров, которые россияне заказывают за рубежом, подорожают на 10-15%. Кроме того, сократится ассортимент и усложнится процесс покупки.

По его оценкам, объемы трансграничной торговли снизятся на 18-20%, а «Почта России» потеряет товаропоток на сумму 50 млрд рублей год, «при том, что ее экономическая ситуация и без того непростая».