Нынешние геополитические условия требуют от стран СНГ создания единого рынка

Текущие геополитические условия побуждают страны СНГ форсировать усилия по формированию своего единого рынка товаров и услуг. Он не должен зависеть от недружественных стран, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин на полях Международного экономического форума государств - участников СНГ.

По словам собеседника агентства, в настоящее время роль СНГ увеличивается как никогда прежде. Как указал глава ТПП, для России очень важно, чтобы стратегические цели по формированию рынка товаров и услуг правильно воспринимались ближайшими соседями из стран СНГ, на которые государство опирается.

«Мы рады открыто информировать своих партнеров по СНГ о всех действиях по созданию большого интеграционного пространства в рамках ШОС, общего трансграничного пространства в рамках БРИКС», - подчеркнул Катырин.

Ранее Катырин заявил об увеличении числа внешнеторговых сделок в рублях между Россией и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по сравнению с 2021 годом в три раза, до 40% от всех операций.