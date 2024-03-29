В России предложили делать специальную водку «для нищих»

Чтобы значительно сократить долю нелегального спиртного на рынке, нужно сделать легальный алкоголь доступным по цене для всех слоев населения, заявил NEWS.ru директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Для этого эксперт предложил производить и продавать в России специальную водку для самых бедных, или так называемую «социальную водку». По мнению Дробиза, сейчас она должна стоить втрое дешевле обычной.

В российских магазинах самая дешевая бутылка водки стоит 300 рублей, тогда как на нелегальном рынке — в пределах 100-150 рублей. Сделайте водку для нищих — социальную водку, массовую водку, назовите как хотите — за 100 рублей — и проблема с продажей нелегального алкоголя будет решена, — заявил Дробиз.

По его словам, каждый день в нашей стране находят мини-заводы по производству нелегального алкоголя и нелегальные точки продаж. Но пока в России минимальная зарплата при нынешних ценах не будет составлять 35-40 тыс. рублей, бороться с нелегальным рынком экономическими методами бесполезно, считает Дробиз. В Европе, к примеру, легальная продукция доступна для всех без исключения слоев населения. Там, напомнил Дробиз, купить бутылку вина можно за 1-1,5 евро, при том что, например, пособие по безработице составляет 700-800 евро.

В России попросили сделать водку дороже

Ранее кандидат экономических наук Инна Литвиненко объяснила рост спроса на водку в России. По ее мнению, он связан с экономическими и геополитическими кризисами, событиями 2022 года и пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, к этим причинам добавляется сезонный фактор — длинные зимы и суровые климатические условия. Литвиненко отметила, что также сказывается доступность водки: среди других крепких алкогольных напитков она стоит относительно дешево.