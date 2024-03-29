Украина получила от Всемирного банка кредит на $1,5 млрд

Украина в рамках займа на политику развития получила от Всемирного банка (ВБ) $1,5 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Украина получила $1,5 млрд от Всемирного банка в рамках займа на политику развития (DPL). $984 млн поступило от Японии и $516 млн - от Великобритании" - написал глава правительства в Х.

По его словам, полученные средства покроют бюджетные расходы на социальные и гуманитарные нужды и реконструкцию.

В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что следующий транш от ВБ ожидается в октябре 2024 года при условии реализации новых реформ.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко и посол США в Киеве Бриджит Бринк подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу. По словам Марченко, подписание этого соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, которые должны были быть уплачены, на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер.

На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета в $43,9 млрд. Большую часть власти рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников. Марченко заявлял, что бюджет ежемесячно нуждается в $3 млрд поступлений от партнеров. Однако задержка с согласованием программ помощи Украине в ЕС и США в первые месяцы года привела к тому, что за январь и февраль Киев получил от партнеров только $1,2 млрд. Как признавал Марченко, только четверть от полученной в 2023 году западной финансовой помощи была предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно. Согласно последним данным Минфина, по итогам 2023 года госдолг Украины достиг 80% ВВП.