Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России принял решение о продлении еще на шесть месяцев ограничений на перевод средств за границу. Соответствующую информацию регулятор опубликовал на своем сайте.

Отмечается, что действие лимитов продлится до 30 сентября включительно.

У россиян и физлиц-нерезидентов из дружественных стран есть возможность в течение четырех недель осуществить перевод на любые счета в иностранных банках не более $1 млн или эквивалентной суммы в другой валюте. Оставлены также лимиты на перевод с помощью систем денежных переводов. Так, в месяц можно переводить не больше $10 тыс. или эквивалентную сумму в другой валюте.

Работающие в России физлица-нерезиденты смогут переводить в другие страны суммы, которые не превышают их заработную плату. Речь идет о гражданах не только дружественных стран, но и недружественных.

Ранее в пресс-службе Банка России заявили о наличии в стране широкого и разнообразного рынка услуг по организации безналичной оплаты. В ЦБ отметили, что эти сервисы способны удовлетворить запросы клиентов в разных ситуациях. Там сообщили, что в стране есть инструменты национального масштаба, приложения и платежные сервисы различных банков.