В Минфине сообщили о начале закупки алмазов «Алросы»

Минфин России в марте 2024 года провёл закупку алмазов «Алросы» в Гохран, планирует делать это регулярно, не раскрывая параметров в связи с санкциями.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

«Закупки будут осуществляться на регулярной основе. Возможность увеличения лимитов рассматривается», — приводит сообщение РИА Новости.

1 марта страны G7 приступили к поэтапному ограничению импорта российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Вместе с этим в декабре Индия сняла запрет на поставки алмазов из России.