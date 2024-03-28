Economist: экономика Европы «столкнулась с тройным шоком»

Экономика европейских государств в последние годы постоянно подвергается тяжелым испытаниям: не успевает она преодолеть один кризис, как начинается новый, шок следует за шоком, пишут эксперты Economist.

Аналитики уточнили, что в 2022 году в Европе был сильный энергетический кризис, его последствия заметны и в настоящее время. За десять лет, пояснили они, экономика ЕС выросла только на 4% (в США - на 8%), в 2022-2024 годах рост вообще не фиксировался.

Затем, пояснили эксперты, европейские страны буквально наводнили дешевые китайские товары. Это нанесло серьезный удар по промышленному производству.

По их оценке, третьим ударом могут стать пошлины со стороны США, которые пообещал 45-й президент США Дональд Трамп после возвращения в Овальный кабинет.

Специалисты подчеркнули, что кризис в экономике «произошел в крайне неудачное время». Они отметили, что на фоне международной повестки макрорегиону нужен сильный экономический рост, нужны финансы на оборону и на зеленую энергетики.

Кроме того, напомнили эксперты, на ситуацию в экономике оказывают негативное влияние и другие тенденции, такие, как быстрое старение населения.

Эксперты резюмировали, что Евросоюзу следует выработать свою собственную экономическую политику, соответствующую текущему моменту, вкладывать деньги не в авантюры, а в инфраструктуру, образование, исследования и разработки.