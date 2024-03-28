Международные резервы России за неделю снизились на 4,2 млрд долларов

Международные резервы России на 22 марта составили 590,1 млрд долларов против 594,3 млрд неделей ранее, следует из материалов Центробанка. Российская газета

"Международные резервы по состоянию на конец дня 22 марта 2024 года составили $590,1 млрд, сократившись за неделю на $4,2 млрд, или на 0,7%, вследствие отрицательной переоценки и операций, проводимых Банком России в рамках бюджетного правила", - отмечается в материалах. ТАСС

Международные или золотовалютные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые есть в распоряжении правительства и Банка России. Они состоят из специальных прав заимствования (СДР), монетарного золота, иностранной валюты и резервной позиции в Международном Валютном Фонде (МВФ). За 2023 год эти резервы увеличились на 2,9%, их сумма к началу 2024 года составила 598,592 млрд долларов. Ura.Ru