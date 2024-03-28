Польша и Украина нашли решение по торговле сельхозпродукцией

Премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам польско-украинских межправительственных консультаций заявил, что Варшава и Киев возьмут на вооружение меры, предпринятые ранее властями Болгарии и Румынии в отношении импорта украинских продуктов, чтобы урегулировать проблемы в торговле агропродукцией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на трансляцию пресс-конференции.

«Мы договорились о том, что решения, которые хорошо работают с точки зрения охраны румынского и болгарского рынков [от наплыва украинской сельхозпродукции], найдут свое применение и в наших отношениях с [Украиной]», — сказал он.

При этом премьер не уточнил, о каких мерах идет речь.

По словам Туска, в ходе переговоров стороны продвинулись в вопросе определения квот на ввоз сельхозпродукции из Украины, а также по вопросу транзита украинских продуктов через польскую территорию.

До этого в Польше назвали виновного в протестах фермеров. По данным канцелярии Дональда Туска, это комиссар Европейского союза (ЕС) по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.