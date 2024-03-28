СМИ узнали о массовом оттоке богатых россиян из Дубая

Состоятельные россияне, переехавшие ранее в Дубай, занялись поисками других локаций для проживания. Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство отмечает, что стоимость жизни в ОАЭ увеличивается, а местные банки взяли курс на ужесточение соблюдения санкций США. Подчеркивается, что, по данным банкиров, руководителей и специалистов по инвестициям, в государстве наблюдается замедление притока российских денег в экономику.

В публикации говорится о стремлении россиян найти новые юрисдикции и даже вернуться домой. Как сообщается, арендная плата в стране значительно возросла. Кроме того, увеличились ежедневные расходы, добавляется в статье.

Ранее сообщалось, что в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в среду обсудили с участием замглавы МВД Игорем Зубовым инициативы, регулирующие обеспечение правопорядка на территории РФ, в том числе и в сфере миграционной политики.