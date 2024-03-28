В Кремле объяснили задержки платежей КНР, Турции и ОАЭ за нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на публикацию Reuters о том, что расчеты за российскую нефть проводятся банками Китая, Турции и ОАЭ с задержками в несколько месяцев из-за опасений вторичных санкций. По его словам, США и Евросоюз вынуждают другие страны не сотрудничать с российской стороной, передает ТАСС.

Так, Вашингтон и Брюссель оказывают беспрецедентное давление на государства, подчеркнул официальный представитель Кремля. Он отметил, что работа в этом направлении ведется.

«Но ведется она в дискретном режиме», - добавил Песков.

По его словам, Россия конструктивно работает со своими партнерами и «напряженно принимает во внимание опасности от этого беспрецедентного давления». Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что давление идет в нарушение всех внятных правил и норм международной торговли и экономических отношений.

Индия переходит с российской нефти на американскую

Ранее в США был подписан указ о мерах против иностранных банков и других финансовых учреждений, которые причастны к сделкам, связанным с поставками товаров для российского оборонно-промышленного комплекса в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.