В Кремле объяснили задержки платежей КНР, Турции и ОАЭ за нефть
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на публикацию Reuters о том, что расчеты за российскую нефть проводятся банками Китая, Турции и ОАЭ с задержками в несколько месяцев из-за опасений вторичных санкций. По его словам, США и Евросоюз вынуждают другие страны не сотрудничать с российской стороной, передает ТАСС.
Так, Вашингтон и Брюссель оказывают беспрецедентное давление на государства, подчеркнул официальный представитель Кремля. Он отметил, что работа в этом направлении ведется.
«Но ведется она в дискретном режиме», - добавил Песков.
По его словам, Россия конструктивно работает со своими партнерами и «напряженно принимает во внимание опасности от этого беспрецедентного давления». Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что давление идет в нарушение всех внятных правил и норм международной торговли и экономических отношений.
Индия переходит с российской нефти на американскую
Ранее в США был подписан указ о мерах против иностранных банков и других финансовых учреждений, которые причастны к сделкам, связанным с поставками товаров для российского оборонно-промышленного комплекса в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.