В США назвали страну, которой изъятие активов РФ принесет выгоду

Кампания по перераспределению заблокированных финансовых активов России может изменить международный рынок в пользу Китая. Об этом сообщает газета Responsible Statecraft. Газета.Ru

«Пекин, скорее всего, получит дипломатические дивиденды от того, что финансовая война Запада зашла слишком далеко», — отметил автор публикации, подчеркнув, что «военизация» доллара будет вызывать опасения у мирового сообщества насчет надежности валюты. Именно этим может воспользоваться Китай, который давно выступает за дедолларизацию. RT на русском

Ранее Politico сообщила, что ЕС намерен удержать €5 млрд доходов от замороженных активов России. ТАСС