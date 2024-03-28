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Более 20% мощностей НПЗ в мире находятся под угрозой закрытия

Более одной пятой мощностей в нефтеперерабатывающей отрасли мира оказалось под угрозой закрытия из-за прогнозируемого снижения рентабельности бензина и принятия мер по сокращению выбросов углекислого газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные энергетической консалтинговой компании Wood Mackenzie, изучившей ситуацию на 465 нефтеперерабатывающих объектах.

Более 20% мощностей НПЗ в мире находятся под угрозой закрытия
© globallookpress.com

Наибольшее их количество находится в Европе и Китае, где под угрозой оказались нефтеперерабатывающие мощности с объемом производства примерно 3,9 млн баррелей в сутки.

Согласно сведениям отраслевой организации Concawe, с 2009 года уже закрылись около 30 европейских НПЗ. Эта волна закрытия связана с ростом конкуренции со стороны новых, более современных в технологическом отношении предприятий на Ближнем Востоке и в Азии, а также последствиями пандемии коронавируса.

В соответствии с прогнозом экспертов, рентабельность бензина к концу десятилетия снизится по мере уменьшение спроса на это горючее, а также возможного смягчения санкций в отношении России. Одновременно все более ощутимым станет давление налогов на выбросы углерода, полагают аналитики Wood Mackenzie.

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