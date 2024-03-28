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США предрекли начало «потерянного десятилетия»

Глава инвестфонда BlackRock Ларри Финк предупредил о том, что США ждет кризис, подобный «потерянному десятилетию» в Японии. Это связано с государственным долгом страны, который увеличивается, как «снежный ком», пишет Fortune.

США предрекли начало «потерянного десятилетия»
© Unsplash

В своем ежегодном письме инвесторам и топ-менеджерам Финк заявил о существовании плохого сценария, при котором американская экономика начнет напоминать японскую в конце 1990-х и начале 2000-х. Тогда задолженность превышала ВВП и приводила к периодам жесткой экономии и застоя.

«Ситуация наиболее острая на моей памяти», — подчеркнул Финк.

Также он рассказал, о чем свидетельствует недавнее повышение доходности казначейских облигаций США на 3 п.п.(до 4%). Эксперт отметил, что такая динамика может говорить о долгосрочных инфляционных ожиданиях и риске резкого роста процентных ставок ФРС.

По словам специалиста, это потребует дополнительный $1 трлн только процентных выплат в течение следующих десяти лет.

Ранее директор независимого Бюджетного управления Конгресса США Филлип Сваджел заявил, что США грозит рыночный шок, подобный тому, что пережила Великобритания при премьерстве Лиз Трасс.

Экономика
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