Оценены потери Украины из-за нового соглашения о торговле с ЕС

Украина может потерять примерно €331 млн экспортных доходов по одному из условий нового соглашения по тарифам в торговле с Евросоюзом. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Как отмечает издание, это случится, если объем экспорта некоторых сельскохозяйственных продуктов в страны ЕС превысит средний показатель за второе полугодие 2021 года и страны объединения экстренно введут тарифы на торговлю этими товарами с Украиной. Такое ограничение содержится в новом компромиссном предложении по продлению на год отмены таможенных тарифов в торговле с Украиной, согласованном послами государств - членов Евросоюза накануне. При этом к числу товаров, тарифы и квоты на которые могут быть снова введены, относятся куры, яйца, сахар, овес, кукуруза, все виды круп и меда.

Для продления отмены пошлин соглашение должно быть официально утверждено сессией Европарламента и Советом ЕС на уровне министров. Однако, как пишет Politico, есть риск, что сделать это не удастся до 5 июня 2024 года, когда закончится срок действия нынешнего договора.

Газета указала, что трудности, с которыми страны Евросоюза столкнулись при согласовании мер по торговле в сельском хозяйстве, несравненно меньше тех проблем, которые могут возникнуть при принятии Украины в объединение.

"Это больше, чем предчувствие - это реальность того, как трудно придется, когда Украина станет участником единого рынка", - указал неназванный европейский дипломат в комментарии изданию.

О соглашении по тарифам

Компромиссное предложение - это уже вторая попытка Брюсселя продлить отмену таможенных тарифов с Украиной - первую, согласованную 20 марта, отклонил Европарламент. Депутаты Европарламента потребовали включить в решение о продлении режима беспошлинной торговли с Украиной условия для возобновления действия пошлин, если поток сельскохозяйственных товаров в ЕС с Украины станет чрезмерным и будет угрожать стабильности сообщества.

Как заявил в понедельник в Брюсселе замглавы правительства южного бельгийского региона Валлония Вилли Борсус по прибытии на встречу министров сельского хозяйства стран ЕС, цены на зерно в Европе "находятся на исторически низком уровне, самом низком по меньшей мере за четверть века".

Отвечая на вопрос о поставках украинского зерна в Европу, Борсус подчеркнул, что ЕС, "конечно, должен поддерживать Украину, но надо найти способы перенаправить украинское зерно за пределы сообщества, на традиционные для него рынки".

Между Евросоюзом и Украиной с 1 января 2016 года действует соглашение о "глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли". Однако, как отмечают эксперты, необходимость специальных решений об отмене на ограниченный срок всех квот и тарифов демонстрирует, что так называемый режим свободной торговли на протяжении последних девяти лет не мешал сохранению тарифов ЕС на значительные объемы украинского экспорта. При этом страны Евросоюза все это время имели фактически неограниченный доступ к рынку Украины.