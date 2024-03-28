Производство мороженого в России достигло рекордных объемов

В Национальном союзе производителей молока «Союзмолоко» заявили, что в 2023 году производство мороженого в РФ достигло рекордных объемов — 524 тыс. т мороженого, передает «Интерфакс».

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Сообщается, что на пять крупнейших компаний приходится 43% рынка и они обеспечили 60% прироста объемов производства мороженого. Первое место по объемам производства заняла ГК «Айсбери», которая за год произвела 71 тыс. т, на втором месте — ГК «Ренна» и 55 тыс. т, на третьем месте — компания Unilever с годовым производством в 40 тыс. т.

По словам главы «Союзмолока» Артема Белова, рост спроса и производства мороженого в России был связан с теплой погодой.

Отмечается, что в стране выросло потребление вафельных рожков, при этом доля потребления вафельных стаканчиков снизилась с 43 до 40% и с 27 до 25%.