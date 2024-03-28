Биржевые цены на нефть выросли

Цены фьючерсных контрактов на майские поставки нефти эталонной североморской марки Brent поднялись на 1,4 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигли уровня в 87,3 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Схожую динамику продемонстрировали котировки июньских контрактов. Стоимость соглашений на поставки сырья в первый летний месяц увеличилась на 1,28 процента и составила 86,5 доллара за баррель.

В свою очередь, котировки июльских контрактов показали прирост в 1,18 процента и достигли уровня в 85,7 доллара за баррель. Стоимость августовских поставок сырья составляла на момент написания заметки 84,95 доллара (плюс 1,1 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии).

При этом в ходе торгов 19 марта стоимость фьючерсных контрактов с поставками в мае находилась на еще более высоком уровне и в моменте составляла 87,48 доллара за баррель. Таких показателей не фиксировалось на лондонской бирже с ноября 2023 года.

Эксперты тогда связали подобную динамику с рядом факторов, включая снижение экспорта нефти из Саудовской Аравии и Ирака на фоне роста глобального спроса на сырье. На этом фоне аналитик UBS Джованни Стауново спрогнозировал, что в 2024 году Brent будет торговаться на бирже в диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель.