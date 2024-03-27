ЕС согласился на компромисс в ограничениях торговли с Украиной

В Евросоюзе согласовали новое предложение по отмене таможенных тарифов в торговле с Украиной. Об этом Совете ЕС.

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Страны объединения пойдут на компромисс по продлению беспошлинной торговли при ряде ограничений. Чтобы поддержать Украину и одновременно защитить европейские рынки, в документ включат возможность экстренного прекращения его действия, если поток сельскохозяйственных товаров станет чрезмерным и будет угрожать стабильности сообщества.

Новое соглашение, как сообщает ТАСС, подразумевает возможность досрочное введение тарифов в отношении кур, яиц, сахара, овса, кукурузы, всех видов крупы и меда, если объем их импорта в страны ЕС превысит средний показатель за второе полугодие 2021 года.

Европарламент (ЕП) продлил приостановку пошлин и квот на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины в страны Европейского союза (ЕС) до 5 июня 2025 года. При этом ранее сообщалось, что в последние месяцы Украина экспортирует неожиданно много зерна.

Страны Евросоюза скорректировали режим беспошлинной торговли на фоне акций протестующих в странах Евросоюза, требующих вернуть таможенные пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. По словам фермеров из Польши, Венгрии и Словакии, из-за дешевых товаров, ввозимых в регион, падает их выручка. В Киеве при этом считают, что на снижение цен на зерно в Европе влияют обильные урожаи в США и Южной Америке, а что касается связи проблем с Украиной, то на 80 процентов их выдумывают.