В РФ подешевели куриные яйца

В России с начала года по 25 марта на 4,68% снизились цены на куриные яйца. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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На неделе с 19 по 25 марта куриные яйца подешевели на 0,6%. Всего же с начала года цены на них снизились на 4,68%.

Также на неделе с 19 по 25 марта было отмечено снижение цен на огурцы (на 5,4%), гречку (на 0,5%), черный чай (на 0,4%), лук и пшено (на 0,3%), помидоры и консервы мясные для детского питания (на 0,2%), картофель, бананы и свинину (на 0,1%).

При этом свекла прибавила в цене 2,7%, баранина — 1,7%, морковь — 1%, яблоки — 0,9%, сахар-песок — 0,7%, говядину — 0,6%, соль — 0,5%, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное, маргарин, сметана, творог, сыры твердые, полутвердые и мягкие, вермишель — 0,4%.