ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам

Центробанк смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Российские компании — участники внешнеторговой деятельности могут теперь не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнёрами, если объем такой сделки не превышает 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что политическая стабильность в стране оказывает рублю поддержку.