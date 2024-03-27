В России стало больше долларовых миллиардеров

Несмотря на то, что российская валюта подешевела на 21 процент, число долларовых миллиардеров в РФ за прошедший год увеличилось на шесть человек. Об этом сообщили аналитики китайского издания Hurun.

Всего в России насчитали 76 миллиардеров — с таким показателем она заняла седьмое место в рейтинге после Швейцарии (106). Их совокупное состояние выросло до 341 миллиарда долларов. Как отмечают аналитики, лучше всего дела обстояли в сфере металлургии, добыче полезных ископаемых (17 человек) и энергетике (9 человек), химической промышленности, инвестициях и недвижимости (по 7 человек).

Москва также осталась в десятке городов мира с самым большим числом миллиардеров — 59 человек, за год в столице появилось два новых богача. Первую строчку рейтинга занял Нью-Йорк (119, плюс 14 человек), вторую — Лондон (97, плюс 10). Индийский Мумбаи обошел Пекин (91, минус 18) с показателем в 92 миллиардера (плюс 26). Также в десятку городов с самым большим числом миллиардеров вошли Шанхай (87 миллиардеров, минус 16 за год), Шэньчжэнь (84, -минус 10), Гонконг (65, минус 12), Нью-Дели (57, плюс 18) и Сан-Франциско (52, минус 2).

Согласно данным рейтинга Global Rich List, за год число долларовых миллиардеров в мире выросло на 167 человек и достигло отметки в 3279 человек. Совокупный объем их богатства увеличился на 9 процентов, дло 15 триллионов долларов.

Ранее китайский аналог Forbes сообщил, что основатель Tesla и Space X Илон Маск снова вернул себе титул богатейшего человека в мире. За 2023 год состояние Маска увеличилось на 47 процентов, до 235 миллиардов долларов. Второе место в рейтинге занял основатель и глава Amazon Джефф Безос с капиталом в 187 миллиардов долларов. На третьей строчке оказался французский бизнесмен Бернар Арно, возглавляющий Louis Vuitton Moet Hennessy. Его состояние оценили в 177 миллиардов долларов.