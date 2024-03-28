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В Турции опровергли информацию о «задержках» платежей за нефть из РФ

Публикации западных средств массовой информации о задержках платежей за российскую нефть содержат дезинформацию.

В Турции прокомментировали данные о задержках платежей за нефть из РФ
© РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

«Западные СМИ публикуют ряд публикаций со «страшилками» в отношении торговли и энергетического сотрудничества Турции и России, в них много дезинформации», – приводит агентство слова источника.

Накануне Reuters сообщило, что расчеты за российскую нефть банки Китая, Турции и ОАЭ якобы проводят с задержками в несколько месяцев из опасений вторичных санкций.

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После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и ЕС оказывают на другие страны серьезное давление, вынуждая их не работать с Россией.

В конце февраля банки ОАЭ были вынуждены усилить контроль в связи с требованием предоставлять данные о транзакциях с компаниями РФ американским банкам и минфину США.

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