В Казахстане принят закон о транспортировке российской нефти в Китай

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана принял закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с РФ о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Казахстана в КНР от 24 декабря 2013 года, передает корреспондент ТАСС.

Протокол принят в июне 2023 года в Санкт-Петербурге. Им вносятся изменения в части определения компетентного органа для реализации соглашения, от казахстанской стороны - это министерство энергетики, уполномоченной организацией от российской стороны - нефтяная компания "Роснефть".

"В соответствии с протоколом, долгосрочная транспортировка российской нефти в количестве 10 миллионов тонн в год будет осуществляться по системе магистральных трубопроводов по направлению граница Российской Федерации - граница Республики Казахстан (магистральный нефтепровод "Туймазы - Омск - Новосибирск - 2") - граница Республики Казахстан - граница Российской Федерации (магистральный нефтепровод "Туймазы - Омск - Новосибирск-2") - граница Российской Федерации - граница Республики Казахстан (Прииртышск) - Атасу (Казахстан) - Алашанькоу (КНР)", - говорится в заключении комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса.

Стоимость транспортировки нефти составляет $2,1 за тонну и оплачивается в тенге на основании курса доллара США к тенге. Согласно протоколу, соглашение будет действовать до 1 января 2034 года.

После принятия закона Мажилисом протокол к соглашению о транспортировке российской нефти в КНР поступит на рассмотрение Сената (верхней палаты) парламента.