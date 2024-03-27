Эксперт спрогнозировал падение доллара до 90 рублей

В компании «БКС Мир инвестиций» не исключили возврата в апреле доллара к отметке в 91 руб. Там же отметили, что в мае рубль может вернуться к уровню в 90 руб. за доллар, передает агентство «Прайм».

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По словам инвестиционного стратега фирмы Александра Бахтина, на укрепление валюты повлияют сохраняющиеся факторы. Он отметил, что власти РФ, возможно, продлят до конца года указ о временном контроле репатриации и продажи экспортной выручки. Также эксперт подчеркнул, что Центробанк РФ сейчас придерживается жесткой политики по ставке. К концу весеннего периода можно будет заметить накопительный эффект, указал собеседник. Он также прогнозирует продолжение на рынке валютных интервенций.

Бахтин также рассказал, какие факторы могут препятствовать развитию данного сценария. Так, среди них, как заявил он, - стоимость энергоресурсов, геополитика и новостной негатив. По словам специалиста, на российскую валюту продолжают оказывать давление повышенные расходы бюджета и динамика экспортных доходов.

«Вероятнее всего, среднесрочно зона 90-93 останется базовой для пары доллар-рубль», - отметил инвестиционный стратег.

Ранее сообщалось, что китайская валюта ослабла до 7,2 юаня за доллар.