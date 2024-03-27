Ближний Восток начал выводить деньги из России

В четвертом квартале 2023 года количество нерезидентов на российском фондовом рынке выросло на 6,6 процента, до 29,1 тысячи, а их совокупные активы — на 5,9 процента, до 1,34 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на статистику Центробанка пишет «Коммерсантъ».

При этом динамика прироста начала замедляться. В предыдущие три квартала стоимость активов нерезидентов росла на 20-35 процентов. А юрисдикции Ближнего Востока, которые до того демонстрировали повышенный спрос, стали выводить деньги. Например, стоимость активов на счетах клиентов российских брокеров из ОАЭ за последний квартал прошлого года упала на 11 процентов, до 120,7 миллиарда рублей, хотя число клиентов увеличилось на 18 процентов.

Инвесторы из Белиза сократили вложения на семь процентов, до 62 миллиардов рублей (их число не изменилось), а активы клиентов из Саудовской Аравии показывают странную динамику. В третьем квартале они выросли от практически нулевого значения до 13,5 миллиарда рублей, но в четвертом вернулись на уровень 33,6 миллиона.

В результате рост стоимости активов нерезидентов на Мосбирже сохраняется за счет инвесторов из ближнего зарубежья. Например, клиенты из Узбекистана нарастили вложения до 87 миллиардов рублей, из Армении — 18,9 миллиарда (рост в девять раз), из Грузии — до 3,6 миллиарда. Во всех случаях прирост происходил за счет юридических лиц.

Эксперты предполагают, что причиной такой динамики стало обеление Ближнего Востока, который становится все более сложным местом для денег сомнительного происхождения. После того как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила ОАЭ из списка серых юрисдикций, местные банки стали внимательнее изучать клиентов на предмет возможных вторичных санкций. Таким образом, риски взаимодействия с Россией усилились.

Ранее Центробанк начал обсуждать возможность открытия инвесторами счетов непосредственно на Московской бирже. Если эта инициатива пройдет, то площадка сможет конкурировать с брокерами и лишит их части доходов.