Курс японской валюты достиг рекордно низкой отметки за доллар

Курс японской национальной валюты опустился до рекордного низкого с 1990 года уровня - 151,97 иены за доллар. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов в Токио.

По мнению наблюдателей, ослабление иены происходит на фоне сохраняющегося разрыва в учетных ставках со странами Запада, несмотря на решение Банка Японии (центробанк) 19 марта отказаться от многолетней практики отрицательных учетных ставок.

В Японии на протяжении длительного периода ставка находилась на уровне 0,1%, что вкупе с крайне мягкой денежной политикой ЦБ было направлено на стимулирование экономики и достижение целевого уровня инфляции в 2%. В странах Запада учетные ставки в последние годы повышались для борьбы с чрезмерной инфляцией, что делает вложения в активы, номинированные в долларах и евро, более выгодными, чем инвестиции в продукты, номинированные в иенах.

Повышение учетной ставки Банка Японии с минус 0,1% до 0,1%, по оценке наблюдателей, считается незначительным, хотя это произошло впервые за 17 лет. В дальнейшем, по мнению инвесторов, темпы роста показателя также будут незначительными.

По мере приближения к отметке 152 иены за доллар игроки на рынке следят за действиями Минфина Японии, который может прибегнуть к валютным интервенциям. Такие шаги предпринимались, в частности, в октябре 2022 года, когда курс опустился до 151,94 иены за доллар.