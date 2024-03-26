Путин потребовал максимально сократить проверки бизнеса

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры потребовал максимально сократить число проверок бизнеса. Его слова приводит ТАСС.

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«Нужно максимально сократить число проверочных мероприятий бизнеса, обеспечить защиту прав граждан, потребителей товаров и услуг», — сказал глава государства.

Как заявил глава государства, Генпрокуратура должна последовательно работать над защитой прав предпринимателей и всех участников хозяйственной жизни.

Во время выступления на коллегии Путин также заявил, что ни о какой деприватизации экономики России речи не идет. По словам президента, инициировать вмешательство прокуроров можно, лишь когда бизнес получили в собственность, нарушив закон, или используют активы во вред государства.