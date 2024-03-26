Киев назвал ожидаемую от ЕС сумму помощи на 2024 год

Украина рассчитывает получить в 2024 году от Евросоюза финансовую помощь в размере 16 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility. Такую ожидаемую сумму назвал премьер-министр республики Денис Шмыгаль. Lenta.ru

"Помощь ЕС является одним из финансовых якорей нашего государства. Рассчитываем на получение €16 млрд в текущем году", - написал Шмыгаль в Telegram-канале по итогам встречи с делегацией Европарламента. ТАСС

Ранее сообщалось, что долг Украины западным кредиторам составляет приблизительно $2,9 млрд. Данную сумму Киев обязался выплатить за обслуживание поставленных ранее кредитов. Газета.Ru